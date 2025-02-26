Doktor ölüme yürüdü!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi D100 kara yolunda korkunç bir kaza yaşandı. Seyir halinde eşi ile tartışan doktor otomobili durdurup indi ve hızla gelen aracın altında kaldı. Genç doktor yaşam mücadelesini kaybetti ve feci kazanın görüntüsü de ortaya çıktı.
Giriş: 26.02.2025 - 20:10 Güncelleme: 26.02.2025 - 20:10
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi D100 kara yolunda korkunç bir kaza yaşandı.
Seyir halinde eşi ile tartışan doktor otomobili durdurup indi ve hızla gelen aracın altında kaldı.
Genç doktor yaşam mücadelesini kaybetti ve feci kazanın görüntüsü de ortaya çıktı.
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