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        Haberler Gündem İstanbul Doktor ölüme yürüdü! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Doktor ölüme yürüdü!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi D100 kara yolunda korkunç bir kaza yaşandı. Seyir halinde eşi ile tartışan doktor otomobili durdurup indi ve hızla gelen aracın altında kaldı. Genç doktor yaşam mücadelesini kaybetti ve feci kazanın görüntüsü de ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 20:10 Güncelleme: 26.02.2025 - 20:10
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        Doktor ölüme yürüdü!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi D100 kara yolunda korkunç bir kaza yaşandı.

        Seyir halinde eşi ile tartışan doktor otomobili durdurup indi ve hızla gelen aracın altında kaldı.

        Genç doktor yaşam mücadelesini kaybetti ve feci kazanın görüntüsü de ortaya çıktı.

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