Doktora darpta yeni görüntü! Baba ve oğlu birden saldırdı

BAŞINDAN YARALANDI

Bu sırada kendilerine bağırarak yönlendirilme yapıldığını öne süren hasta ve yanındaki oğlu Doğuş Ç. ile doktor Arslan Kalay ve sekreter Gülcan Birinci arasında tartışma çıktı. Tartışma arbedeye dönüştü, doktor Kalay başından hafif yaralandı. `Beyaz kod´ verilmesiyle hastaneye, polis ekipleri sevk edildi. Baba ve oğlu, doktor Arslan Kalay´ı darp edip, sekreter Gülcan Birinci´ye de hakaret ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. İfadelerinde, sağlık görevlilerinin kendilerine bağırarak, kötü davrandığını öne süren baba ve oğlu, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.