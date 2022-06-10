Doktora saldıran hasta gözaltına alındı 0:00 / 0:00

İHA

Denizli'de Kale Devlet Hastanesi Acil Servisinde tedavi gördüğü sırada görevli doktora şiddet uyguladığı iddia edilen hasta gözaltına alındı.

Denizli'de önceki akşam Kale Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne müracaat eden ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen C.K. adlı hasta, tedavisi sırasında görevli bir doktora saldırdı. Hastane yetkilileri tarafından verilen beyaz kod üzerine İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, hızlı bir şekilde hastaneye intikal etti.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Hastane acil servisinde çalışan doktorlara tehdit, hakaret ve fiziksel saldırıda bulunan C.K., yakalanarak gözaltına alındı. Fiziksel şiddete maruz kalan hekim ise Tavas Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili gerekli adli ve idari işlemlerdin başlatıldığını duyuran Denizli Valiliği, “Saldırıya uğrayan doktorlarımız başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” açıklamasında bulundu.