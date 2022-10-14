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Doktorla tartışan motokurye 4 güvenlikçiyi bıçakladı 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da, rapor almaya gittiği hastanede doktorla tartışan motokurye Semih K., kendisini dışarı çıkarmak 4 güvenlik görevlisini bıçakladı.

Olay, dün akşam saat 20.40 sıralarında Sarıyer ilçesi Huzur Mahallesi'ndeki Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Rapor almak için hastanenin acil servisine giden motokurye Semih K., henüz bilinmeyen bir nedenle doktorla tartıştı.

4 GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ BIÇAKLADI

Bunun üzerine doktor hastanenin güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Güvenlik görevlileri motokuryeyi dışarı çıkarmaya çalıştı. Semih K. (22) direnince taraflar arasında arbede yaşandı. Semih K., cebindeki bıçağı çıkararak R.A., M.B., E.S. ve A.B. isimli 4 güvenlik görevlisini vücutlarının farklı yerlerinden bıçakladı.

Şüpheli gözaltına alınırken güvenlik görevlilerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.