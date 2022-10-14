Sağlık merkezinde 22 Ağustos'ta yaşanan olayla ilişkin kamera kayıtları da ortaya çıktı. Görüntülerde; Dr. Günay ile Servet Aydemir arasında tartışma çıktığı, sağlık merkezinde bulunanlar tarafından sonlandırılmaya çalışıldığı, şüphelinin üzerindeki gömleği çıkarıp, doktor ile yumruklaştığı anlar yer aldı. Dr. Günay'ın, olaydan 2 ay sonra uğradığı saldırının da görüntüleri ortaya çıktı.

Şüphelilerin savcılık ifadeleri de ortaya çıktı. Kardeşlerden Fikret Aydemir, asıl mağdurun kendileri olduğunu savunarak, "Olay günü kardeşlerim ile yolda giderken kardeşim Servet'i daha önce döven ve şikayetçi olan doktoru kaldırımda yürürken gördük. Kardeşim, 'Doktorla konuşalım. Şikayetinden vazgeçsin' dedi. Biz de Allah'ından bulsun, dedik. Kardeşim ısrar edince ben konuşmak için yanına gittim.

"TRAFİK CEZAMIZ YOK, ASIL MAĞDUR BİZİZ"

'Çocuğu hem dövmüşsün hem şikayetçi olmuşsun' dediğimde sol gözüme yumruk attı ve 'Torbalı'yı size dar ederim' diyerek tehdit etti. Daha sonra kardeşlerim yanıma geldi. Biz kendimizi savunmaya çalıştık. Servet, sopayı yerde bulmuş. Bizim şimdiye kadar bir trafik cezamız bile yoktur. Doktor daha önceden kardeşim başka bir doktorla tartışırken odaya girmiş ve onu darp etmiş. Asıl mağdur biziz" dedi.

"SOPAYI ARABADA TEDBİR AMAÇLI TUTUYORDUK"

Sedat Aydemir ise Dr. Günay'ı takip etmediklerini ve yolda karşılaştıklarını iddia ederek, "Olay yerinden geçerken tesadüfen doktora denk geldik. Kardeşim Servet müştekiyle konuşmak istedi. Fikret de düzgün bir şekilde konuşmak için müştekinin yanına gitti. Doktor, kardeşime yumruk atınca biz de yanına gittik. Sopayı arabada tedbir amacıyla tutuyorduk" diye konuştu.

"DOKTOR, AĞABEYİMİN GÖZÜNE VURDU"

Servet Aydemir ise Dr. Günay ile konuşmaya gittiklerini öne sürerek, "Yoldan geçerken doktoru gördük. Ağabeylerime 'Beni döven doktor bu' dedim. Ağabeylerim de 'Allah'ından bulsun' dediler. Bu olayda mağdur olan benim. Doktor beni sağlık ocağının içinde darp etti. Olayla bir ilgisi de yoktu. Ben Alaşehirspor'a transfer olacağım için konuyu kapatmak için müşteki ile konuşmak istedim. Ağabeyim Fikret bu nedenle doktorla konuşmaya gitti. Bu kişiyi dövecek olsak, 3 kişi giderdik. Ağabeyim doktorun yanına gittiğinde, konuşurken doktor ağabeyimin gözüne vurdu, hakaret etti.

"ASIL SUÇLU OLAN DOKTORDUR"

Ben bunu görünce daha önce beni de dövdüğü için dayanamadım ve ben de doktora vurdum, asıl mağdur olan taraf biziz, biz art niyetli insanlar değiliz, asıl suçlu olan doktordur" dedi.