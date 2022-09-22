Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doktorlar dizisinin çapkın doktoru Arslan ortaya çıktı! Devrim Nas'ın yıllar içindeki değişimi şaşırttı!

Bir dönem Show TV ekranlarına damga vuran Doktorlar dizisinde Arslan karakterini canlandıran Devrim Nas'ın son hali ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi gündem oldu.

ABONE OL
  • Doktorlar dizisinin çapkın doktoru Arslan ortaya çıktı! Devrim Nas'ın yıllar içindeki değişimi şaşırttı!

    Show TV'nin fenomen dizilerinden Doktorlar'da Arslan Bey karakteri ile hafızalara kazınan Devrim Nas, yıllar sonra ortaya çıktı. 
  • Doktorlar dizisinin çapkın doktoru Arslan ortaya çıktı! Devrim Nas'ın yıllar içindeki değişimi şaşırttı!

    Başrolünde Yasemin Ergene ve Kutsi'nin yer aldığı, Show TV ekranlarının unutulmaz dizilerinden Doktorlar dizisinin Arslan Bey'i son olaram 24. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri'nde görüntülendi.
  • Doktorlar dizisinin çapkın doktoru Arslan ortaya çıktı! Devrim Nas'ın yıllar içindeki değişimi şaşırttı!

    İşte Devrim Nas'ın son hali...
  • Doktorlar dizisinin çapkın doktoru Arslan ortaya çıktı! Devrim Nas'ın yıllar içindeki değişimi şaşırttı!

    Kameralar karşısına ilk kez Yaz Evi dizisi ile geçen Devrim Nas; Osman Amcanın Elleri, Bizim Aile, Ruhsar, İkinci Bahar, Zeybek Ateşi, Melekler Adası, Sis Ve Gece, Doktorlar, Mavi Gözlü Dev, Ece, Makber, Karakol gibi yapımlarda rol almıştır.
  • Doktorlar dizisinin çapkın doktoru Arslan ortaya çıktı! Devrim Nas'ın yıllar içindeki değişimi şaşırttı!

    Son olarak 9 bölüm süren Yeni Hayat dizisinde boy gösteren Devrim Nas, 2020 yılında biten bu projeden sonra ekrana çıkmadı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.