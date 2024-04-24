Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Doktorum' diyerek girdiği evde felçli kadına cinsel saldırı sanığına 12 yıl 3 ay hapis

        'Doktorum' diyerek girdiği evde felçli kadına cinsel saldırı sanığına 12 yıl 3 ay hapis

        Bursa'da kendisini 'doktor' olarak tanıtıp, "Seni muayene etmeye geldim" diyerek zorla girdiği evde 84 yaşındaki felçi kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 23 yaşındaki Serkan Tutkun'un cezası belli oldu. Tutkun, 2 farklı suçtan toplam 12 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 14:10 Güncelleme: 24.04.2024 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Felçli kadına cinsel saldırıda karar açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'da 84 yaşındaki felçli kadına cinsel saldırı suçundan tutuklanan Serkan Tutkun'un, Orhangazi Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

        Son duruşmada mahkeme hakimi, sanığı 'cinsel saldırı' suçundan 7 yıl, 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan da 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

        Toplam 12 yıl 3 ay hapis cezası alan Tutkun 'basit yaralama' suçunda ise beraat etti.

        NE OLMUŞTU?

        Olay, 2023 Haziran ayında, Kurban Bayramı'nın 1'inci günü Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Felçli ve yalnız yaşayan N.T., iddiaya göre; kulakları işitmediği ve yürümekte zorlandığı için bayram ziyaretine gelecek misafirler için evinin kapısını yarı açık bıraktı. Durumu fark eden Serkan Tutkun, eve girip odasına geldiği kadına kendini doktor olarak tanıtıp, 'Seni muayene edeceğim' dedi. Tutkun, sözlerine inanan felçli kadına, muayene etme bahanesiyle kıyafetlerini çıkartıp, cinsel saldırıda bulundu.

        REKLAM

        DİRENEN KADINA TOKAT ATTI

        Kendisine tepki göstererek direnen kadının ağzını kapatıp, tokat atan Tutkun, para istediği N.T.'den olumsuz yanıt alınca, evindeki çekmeceleri ve dolapları karıştırdı. Kadının bağırmasıyla korkan Tutkun kaçarken, N.T., telefonla aradığı yakınlarının yardımı ile polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis tarafından yakalanan, birçok suçtan kaydı bulunan şüpheli tutuklanırken, N.T. olaydan 15 gün sonra beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.

        3 SUÇTAN İDDİANAME

        'Cinsel saldırı', 'basit yaralama', 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından hakkında iddianame hazırlanan Tutkun'un, savcılık sorgusunda, bayramlaşmak için evlerin kapı zillerini çaldığı sırada, kapısı açık olan evden ses geldiğini ve N.T.'nin kendisini eve davet ettiğini iddia edip, "Eve girdiğimde 70 yaşlarında bir kadının yalnız oturduğunu gördüm. Bu kadın bana yürümekte zorluk çektiğini söyledi ve beni içeriye buyur etti. Ben de kadına 'Hasta mısın, ben doktorum, seni muayene edeceğim' dedim ve dışarıdan görünmemek için perdeleri kapattım" dedi.

        "TOKAT ATIP, YÜZÜNÜ ÖPTÜM"

        Tutkun, psikolojik tedavisi için kullandığı ilaçların parasını bulmak için hırsızlık amacıyla eve girdiğini iddia ederek, "'Seni muayene edeceğim' dedim ve altında bulunan şalvarını çıkardım. Bana, 'Ne yapıyorsun' dediğinde, 'Seni muayene ediyorum' dedim. Kadına tokat attım, ellerim ile bacaklarını okşadım, yüzünü öptüm. Ona sarılarak, bağırmaması için ağzını elimle kapadım. Ancak kendi kıyafetlerimi hiç çıkarmadım. Kadın bana bağırmaya devam edince ben de 'Bağırma paran var mı' diye sordum. Bana kurbanlık aldığını ve parası olmadığını söyledi. O esnada evdeki çekmeceleri aradım. Para bulamayınca evden kaçtım" diye konuştu.

        2 SUÇTAN CEZA ALDI

        Serkan Tutkun'un, Orhangazi Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Son duruşmada mahkeme hakimi, sanığı 'cinsel saldırı' suçundan 7 yıl, 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan da 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Toplam 12 yıl 3 ay hapis cezası alan Tutkun 'basit yaralama' suçunda da beraat etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #bursa osmangazi
        #cinsel saldırı
        #felçi kadına cinsel saldırı
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar! Öğretmene soruşturma!
        12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar! Öğretmene soruşturma!
        Arda Güler'e büyük müjde
        Arda Güler'e büyük müjde
        NASA, BAE'de yaşanan selin uydu görüntülerini paylaştı
        NASA, BAE'de yaşanan selin uydu görüntülerini paylaştı
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        20 şüpheli gözaltında! 17 lüks otomobil! Piyasa değeri: 60 milyon TL!
        20 şüpheli gözaltında! 17 lüks otomobil! Piyasa değeri: 60 milyon TL!
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Eşini arkadaşıyla bastı
        Eşini arkadaşıyla bastı
        50 yıldır kayıp gitar açık artırmada
        50 yıldır kayıp gitar açık artırmada
        "Evliliğe küs değilim"
        "Evliliğe küs değilim"
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Eşine şiddet uygulayana aylık yok
        Eşine şiddet uygulayana aylık yok
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?