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        Haberler Gündem Güncel Dolandırıcıların yakalanmamak için bulduğu yöntem pes dedirtti | Son dakika haberleri

        Dolandırıcıların yakalanmamak için bulduğu yöntem pes dedirtti

        Şanlıurfa'da, telefonla aradıkları kişiyi kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 1 milyon 200 bin lira dolandıran ve yakalanmamak için araçlarını çekiciye yükleyerek olay yerinden kaçan 6 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Telefon dolandırıcılarının kameralara yakalanmamak için araçlarını çekiciye yükleyip kaçtıkları anlara ait kamera görüntüleri de iddianamede yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 12:33 Güncelleme: 22.11.2024 - 12:33
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        Dolandırıcıların yakalanmamak için bulduğu yöntem pes dedirtti
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        Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığınca, korku ve endişe yaratarak Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kendilerine para ve ziynet eşyalarını göndermelerini sağlayan 6 sanık hakkında 8 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame hazırlandı.

        Şanlıurfa 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların müşteki ile olan telefon görüşme kayıtları ile kameralara yakalanmamak için nasıl bir yöntem seçtikleri de yer aldı.

        İddianamede, yasa dışı yöntemlerle mağdur kişinin bilgilerini ele geçiren sanıkların, özellikle yabancı uyruklu kişiler üzerine kayıtlı telefon hatlarından müştekiyi arayarak kendilerini polis, savcı ve kamu görevlisi olarak tanıttıkları ve bir soruşturma yürüttüklerini söyledikleri belirtildi.

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        "Atıcı" olarak tabir edilen kişinin, kimlik bilgilerini ele geçirdiği müştekiye bir kuyumcu soygununa ilişkin isminin geçtiğini söyleyerek korku ve endişe oluşturan sanıkların, müştekinin evinde bulunan para ve altınları belirledikleri adrese getirmesini sağladıkları ve bu şekilde dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri aktarıldı.

        Sanıkların müştekiyi 1 milyon 200 bin lira dolandırdığı aktarılan iddianamede, belirli bir iş bölümü içinde eylemleri gerçekleştirdikleri de aktarıldı.

        İddianamede şu bilgilere yer verildi:

        "Kastamonu ili Taşköprü ilçesinde ikamet eden müştekiyi arayarak kendisini komiser olarak tanıtıp kimliğini kaybedip kaybetmediğini müştekiye sorduktan sonra kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini, kimliğinin kuyumcuya yapılan operasyonda bulunduğunu, kuyumcudan alınan altınlar ile kendisinin şahsi altınları üzerinde parmak izi incelemesi yapacaklarını, operasyon yapıldığını, operasyon için İstanbul'dan Kastamonu'ya geldiklerini, operasyonun gizlilik içerisinde yürütüldüğünü, kimseye operasyondan bahsetmemesi gerektiğini söyleyerek müştekiyi aldattığı anlaşılmıştır."

        Sanıkların, mağdurun evindeki altın ve paraları belirttikleri yere getirerek kendilerine teslim etmesinin ardından kıyafetlerini değiştirdikleri, deşifre olmamak ve PTS kameralarına yakalanmamak için otomobillerini bir çekiciye yükleyerek şehirden ayrılıp İstanbul'a gittikleri de iddianamede yer aldı.

        19'AR YILA KADAR HAPİS TALEBİ

        İddianamede, tutuklu sanıklar Hasan E, Osman K, Yusuf S, Ahmet A, Muhammet E. ve Vahit B. için "nitelikli dolandırıcılık" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarından 8 yıldan 19'ar yıla kadar hapisleri talep edildi.

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        #dolandırıcılık
        #Şanlıurfa
        #kastamonu
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