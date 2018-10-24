Parayı tekrar eline aldığında her şeyi anladı

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Dolandırılan taksi şoförü gözyaşlarına boğuldu

Maslak'tan aldığı turistleri Taksim Meydanı'na getiren taksiciye yolcuları sahte 100 lira verildi. İranlı yolcular araçtan indikten sonra paranın sahte olduğunu anlayan kadın taksi şoförü gözyaşlarına boğuldu.

24.10.2018 - 13:22 | Güncelleme:

60 yaşındaki taksi şoförü Nurşen Aşık, Maslak'tan İranlı iki kadın turisti aracına aldı. Taksiye binen müşteriler, Taksim Meydanı'na gitmek istediklerini söyledi. Müşterilerini Taksim Meydanı'na getiren Nurşen Aşık'a 58 lira taksimetre ücreti için 100 lira verildi.
Para üstü veren Nurşen Aşık müşterileri indirdikten sonra yoluna devam etti. Nurşen Aşık parayı çantasına koyacağı sırada İranlı yolculardan aldığı 100 liranın sahte olduğunu anladı. Aşık, indirdiği müşterileri bulmak için Taksim Meydanı'na geri döndü, ancak İranlı kadınları bulamadı. Hem sahte 100 lira alan hem de cebindeki 40 lirayı para üstü olarak veren Nurşen Aşık aracını yol kenarına çekip hüngür hüngür ağladı.

HEM SAHTE PARA ALDI, HEM DE CEBİNDEKİ PARAYI KAPTIRDI

30 yıldır şoförlük yaptığını ve emekli olduktan sonra da 5 yıldır taksicilik yaptığını söyleyen 60 yaşındaki Nurşen Aşık, 'Durağımızdan araç talep edildi. Müşterileri almak için ben çıktım. Maslak'tan aldım, Taksim'e gitmek istediklerini söylediler. Bir sürü valizleri vardı. Onları taşıdım, aracıma koydum. Yolda sohbet ettik, bana yiyecek ikram etiler. Onları sevdim, İranlı kızlar çok güzel oluyor dedim, iltifat ettim. Taksim Meydanı'na geldik. Taksimetre 58 lira yazdı 100 lira verdiler, 40 lira para üstü verdim. Müşterileri indirip yoluma devam ettim. Bir sonraki aldığım müşteri de 100 lira verdi onu çantama koydum. İranlı kadınların verdiği 100 lira orada duruyordu. Onu da çantama koymak için aldığımda sahte olduğunu fark ettim. Şimdi onları bulmak için buraya geldim, ama gitmişler... Dolandırıldım" diye konuştu.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 25 dakika önce
    abartmasın.
  • Misafir 27 dakika önce
    iste bizim guzel dinimiz boyle
  • Misafir 30 dakika önce
    hep sizler mi yapacak sınız siz iyi biri olabilir siniz ama kötüleri aranıza alanlarda sizlersiniz
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