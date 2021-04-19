Geçtiğimiz haftayı 8.06'ya kadar gerileyerek kapatan Dolar kurunun haftaya nasıl başladığı yatırımcıların gündeminde. Dolar ve Euro kurlarındaki yatay yönlü hareket geçtiğimiz hafta aşağıya dönmüş olsa da Dolar 19 Nisan haftasına yine yönünü yukarı çevirerek başladı. Peki, 19 Nisan 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu? İşte 19 Nisan 2021 Gün sonu Dolar, Euro kuru...

DOLAR KAÇ TL OLDU?

TCMB'nin faizi değiştirmeyip karar metninde güvercin bir dile geçtiği PPK toplantısı sonrası dolar kuru iki yönlü dalgalansa da haftaya başladığı 8.20'li seviyelerin altında, 8.06'dan olmuştu.

TCMB, gerekirse "ek parasal sıkılaşma yapılacağı" ve "sıkı para politikası duruşu kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülecektir" ifadesini metinden çıkarmıştı. Güvercin metin sonrası 8.02'den 8.15'e çıkan kurdaki düşüşte küresel piyasalar etkili oldu.

ABD ve Çin'den gelen beklentilerin üzerinde gelen veriler, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 1.55 altına inmesi ve küresel risk iştahının artarak dolar endeksinin 91.5 seviyesine inmesi etkili oldu.

Dolar/TL 19 Nisan haftasına ise yukarı yönlü başlıyor.

EURO KAÇ TL OLDU?

Piyasalarda bugün önemli bir veri akışı bulunmazken Hazine ihaleleri izlenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı iki tahvil ihalesine birden çıkacak. 2 Yıl (567 Gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ile 4 yıl (1.519 Gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden piyasaya sunacak. Bir önceki 2 yıllık göstergede ortalama faiz yüzde 19.02 olmuştu.