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Dolar ne kadar? Dolar TL kuru son durum!

Dolar fiyatlarında dün yaşanan yükselişin ardından bugün biraz daha sakin bir seyir izleniyor. Sabah ilk işlemlerin ardından 6.20 liranın altında hareket eden dolar, sonrasında ise bu seviyelerde dengelendi. Öğleden sonra dolar kuru ne kadar oldu? İşte detaylar

28.08.2018 - 15:26 | Güncelleme:

Uzun bayram tatilinin ardından dün işleme açılan piyasalarda ilk başta hakim olan sakinlik sonrasında yerini yükselişe bırakmıştı. Dolar kuru gün içinde 6 liradan 6.30 liraya kadar çıkarken, sonrasında 6.20 liranın altına inmişti. Peki dolarda bugün neler yaşanıyor? İşte 28 Ağustos güncel dolar kuru

DOLAR NE KADAR?

Bugün piyasa açılışında dolar 6.20'nin altında işlem görürken daha sonra bu seviyenin üzerine çıktı. Öğleden sonra ise daha dengeli bir seyir izlenirken dolar saat 15:30 itibari ile 6,20 lira seviyesinde işlem görüyor. 

Euro da aynı dakikalarda 7.29 lira oldu.

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Piyasalarda Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler birinci gündem maddesi olarak izlenmeye devam ediyor.

BORSA İLK YARIDA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,89 artarak 93.008,72 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.724,68 puan değer kazandı. Dün, 91.284,04 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 9,55 puan ve yüzde 0,01 azalışla 91.274,50 puandan başladı. Endeks en düşük 90.991,60 puanı, en yüksek ise 93.044,04 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,76, hizmetler endeksi yüzde 1,47, sanayi endeksi yüzde 2,04, teknoloji endeksi de yüzde 2,73 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 322'si değer kazandı, 49'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Petkim ve Garanti Bankası oldu.

Altının onsu 1.214,21 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 25,51, bileşik getirisi yüzde 27,14 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1704, sterlin/dolar paritesi 1,2905, dolar/yen paritesi 111,03 düzeyinde seyrediyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.214,21 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 76,67 dolardan işlem görüyor.

 

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