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ABD - Türkiye ilişkilerinde gerilim endişeleriyle haftaya 8.48 seviyesinden sert yükselişle başlayan dolar/TL, daha sonra yönünü aşağı çevirdi.

Kur, dolar endeksinin 91 seviyesine gerilemesinin yanı sıra ay sonu vergi ödemeleri kaynaklı kurumsal döviz satışlarına bireylerin de eklenmesiyle 8.17'ye kadar indi ancak daha sonra tepki alımlarıyla 8.20 üzerinde tutundu.

Piyasaların bugün yurt içindeki tek veri olarak TCMB uluslararası rezervler ve döviz likiditesi izlenirken gözler FED'in faiz kararına çevrildi.

Saat 21:00'da açıklanacak FED'in faiz kararında gösterge faizin değiştirmesi beklenmiyor ancak karar metni ve basın toplantısında Fed Başkanı Powell'ın varlık alımlarına yönelik yönlendirmeler izlenecek. FED, halihazırda aylık 120 milyar dolar varlık alımı yapıyor.

Parasal genişlemeden dolayı ısınan ekonomide, enflasyon verilerine göre analistler FED'in beklenen erken tapering yapabileceğine yönelik beklentilerini artırıyor.

FED toplantısı öncesi ABD 10 yıllıklarının faizi 5.4 baz puan yükselerek 1.622'ye yükselirken son 2 haftadaki en yüksek seviyesine geldi ve 29 Mart tarihinden bu yana en yüksek günlük artışı yaşadı.

Dün 8.17'ye kadar inen dolar kurunu da etkileyen 10 yıllıklardaki yükseliş sonrası, 28 Nisan sabahı dolar/TL 8.24 seviyesinden işlem görüyor. Euro 9.95 TL, gram altın fiyatı ise 469 TL'de.