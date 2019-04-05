Dolar/TL, seçim sonrası başlayan geniş banttaki iki yönlü dalgalanmasına dün de devam etti. Oy sayımlarının bitmemesinden kaynaklanan belirsizlik ve ABD ile S-400 nedeniyle yaşanan gerilimle kur 5.65 üzerine çıksa da kalıcı olamadı ve akşam finans piyasasından gelen haberlerle yeniden 5.60 altına indi.
Avrupa Kalkınma Bankası (EBRD) ve IFC’nin Türk bankalarının kötü kredilerine yatırım yapma niyetlerine dair açıklamalara, öğleden sonra S&P'nin notu eklendi ve dolar yeniden 5.58'e düştü.
Standard and Poorts, "Şartlar değişmezse Türk özel sektörü borç çevirmenin üstesinden gelebilecek gibi" diyerek TL'nin pozitif ayrışmasına neden oldu.
Dolar akşam saatlerinde ABD ile yaşanan S-400 anlaşmazlığı üzerine yeni açıklamalarla tekrar yükseldi ve 5.60 üzerine geldi. 5 Nisan günü dolar 5.6191, euro 6.3115 ve sterlin de 7.3635 lirada.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki gün önce ABD'ye, S-400 füzelerinin ABD veya NATO silahlarına tehdit olup olmadığını belirlemek için ortak bir heyet oluşturma teklifine Pentagon'dan yanıt geldi. ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füzelerinden kaynaklanan endişeleri gidermek için ABD ile ortak çalışma grubu kurma teklifini değerlendirmeye almadığını açıkladı.
Pentagon sözcüsü Eric Pahon, "Teknik bir heyet oluşturulması bu aşamada gerekli değildir veya ABD'nin çözüm olarak gördüğü bir seçenek değildir" dedi.
Küresel piyasaları yakından ilgilendiren ABD - Çin ticaret görüşmelerinde de yeni bir dönemece girildi. Oval Ofiste gazetecilere açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, bir çok konuda uzlaşmaya varılmış olsa dahi Pekin ile anlaşmaya varmanın en az dört hafta daha alacağını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ile görüşmeler gerekleştiren Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile görüşmesinin ardından Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşeceği tarihi belirtmekten kaçındı.
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