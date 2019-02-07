Dolar/TL, Merkez Bankası'nın sıkı duruş söylemi ve veri odaklı bir politika izleyeceği açıklaması ve ABD Merkez Bankası'nın ek faiz artışında sabırlı olacağını belirtmesiyle girdiği pozitif döngüden bir nebze geriye gitti.
5.35 seviyelerinden 5.15'lere inen ve sonrasında Asya piyasalarındaki etkiyle 5.20 etrafında dalgalanan kur, dün doların küresel ölçekte değer kazanmasıyla yeniden yukarı yönlü harekete başladı.
Dolar endeksi (DXY),Fed'in politika değişikliğinden sonra gücünü bir ölçüde kaybederek 95 puan seviyesine indi. Euro/dolar paritesi yeniden 1.15 üzerini görse de DXY dün itibarıyla yeniden 96.5 puan civarında. Euro/dolar 1.135'a indi.
Türkiye tarafında piyasaları etkileyen bir veri ve haber akışı olmamasına rağmen doların yükseliş trendiyle 7 Şubat sabahı dolar/TL yeniden 5.23 sınırında. Euro ise dolar karşısındaki değer kaybına bağlı olarak 5.94 TL'den el değiştiriyor.
Uzmanlar, dolardaki yukarı yönlü grafiğin birkaç gündür gelişen ülkeler para birimlerini baskıladığını belirtirken, TL'nin nispeten pozitif ayrıştığını belirtiyor. GOÜ'de kayıplar yüzde 1 civarındayken, TL 0.5 puan civarında bir kayıp yaşadı.
Piyasalarda bugün hazine nakit dengesi, euro bölgesinde sanayi üretimi ve TÜFE rakamları, ABD işsizlik maaşı başvuruları, Çin ve ABD arasındaki ticari görüşmeler, Suriye ve Venezuela konusundaki gelişmeler ve jeopolitik risklerin yanı sıra iç ve dış siyasetteki seyir izlenecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İslam Devleti örgütüne karşı küresel koalisyon toplantısının ardından Washington'daki basın toplantısında, "Menbiç yol haritasına ilişkin çalışmalar son dönemde hızlandı." ifadelerini kullanmıştı.
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