Dolarda gözler enflasyonda

HABERTURK.COM

Dolar kuru haftaya 7.27'den başlamasının ardından TCMB'nin sıkılık vurgusu nedeniyle TL tarafında yaşanan pozitif ayrışmayla hafta ortasına kadar sert düşerek 7.09'a kadar indi ancak kalıcı olamadı ve yeniden 7.20 seviyesine gelindi.

Parasal sıkılığın yanı sıra yabancı kurumların carry trade fırsatıyla birlikte TL'de alım yönüne geçmesi de dolardaki düşüşte etkili oldu.

Bununla birlikte, ABD'de büyüme dinamiklerinin Avrupa'ya göre daha iyi olması nedeniyle dolar küresel değerlenirken dolar endeksi 91 puanın üzerine çıkarak son 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

3 Şubat sabahı dolar/TL 7.1990'dan el değiştiriyor. Euro ise hafif gevşeyerek 8.67 seviyesinde.

Piyasalarda bugün enflasyon verileri izlenecek. TCMB'nin yüzde 17 politika faiz oranı karşısında tüketici enflasyonu yüzde 14.60 seviyesinde. Beklentiler ise yıllık enflasyonun yüzde 14.75'e çıkması yönünde.