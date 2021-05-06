Dolarda gözler Merkez Bankası'nda

Dolar kuru hafta boyunca 8.30 üzerindeki seyrini sürdürürken gözler TCMB'nin bugünkü PPK toplantısından çıkacak faiz kararına çevrildi.
6 Mayıs sabahı dolar kuru 8.33 seviyesinde işlem görüyor, gram altın fiyatı 478 TL'de.
Piyasalar haftaya beklentinin altında gelen enflasyon verisiyle başlarken ABD'de Hazine Bakanı Yellen'ın faiz artışı gerekebilir açıklaması sonrası risk iştahı kısmen bozulmuştu. 5 gün aradan sonra açılan Asya piyasaları karışık seyrediyor.
Dolar endeksi ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde iki haftanın zirvesine yakın seyrederken yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde yurt içi piyasalarda ana gündem maddesi TCMB'nin bugünkü PPK toplantısından çıkacak karar.
Analistler TCMB'nin yüzde 19 seviyesindeki politika faizinde değişikliğe gitmesini beklemiyor ancak karar metnindeki ifadeler dikkatle izlenecek. Özellikle de enflasyon raporunda nisan ayında zirve yapacağı öngörülen enflasyona yönelik cümleler faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağına yönelik ipucu olarak izleniyor
YORUMLAR