Dolarda gözler reform paketinde

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ABD tahvil getirilerinin hafta başında belirginleşen yükselişle 7.8'e yaklaşan dolar/TL, ABD'de 3-10 ve 30 yıllık tahvil ihalelerinin beklentilere yakın şekilde sorunsuz olarak atlatılması ve ABD enflasyon verileriyle dün 7.45'e kadar indi.

Haftanın ilk günü dolar karşısında yüzde 3'e yakın değer kaybettikten sonra peş peşe üç gün yüzde 2'ye varan değer kazandı.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisi bir yılın zirvesi olan yüzde 1.6250'den sonra başlayan üç günlük düşüşün ardından yüzde 1.5 etrafında denge buldu.

Dolar ABD'de zayıf tüketici fiyatları verisi ve Hazine tahvil getirilerindeki gerilemenin, bazı yatırımcıların enflasyonda hızlı artış beklentilerini hafifletmesiyle yaklaşık bir haftanın dip seviyesinde seyretti. Analistler bu gelişmelerin TL'deki değer kazancının da ana belirleyicilerden olduğunu belirtiyor.

12 Mart sabahı dolar kuru 7.50 seviyesinde, euro 9 TL seviyesinin hemen altında. Gram altın fiyatı ise 415 TL'yi test ediyor.

Piyasalarda bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı ekonomik reform paketi izleniyor. Veri akışında TCMB'nin beklenti anketi sonuçları ve TÜİK'in sanayi üretim, perakende satış ve ciro endeksleri öne çıkıyor.