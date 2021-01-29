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Dolar kuru sakin başladığı haftada aşı tedariki kaygıları ve Fed toplantısı öncesi yükselişe geçerek 7.45'i test etse de, dün Merkez Bankası Naci Ağbal'ın açıklamalarıyla yeniden 7.35 bandına geriledi.

29 Ocak sabahı dolar kuru 7.37 TL'den el değiştiriyor. Euro ise 8.92 TL'de. Piyasalar içeride ticaret dengesi verilerini, dışarıda ise ABD başta olmak üzere işsizlik ve koronavirüs gündemini izleyecek

TCMB Başkanı Ağbal yılın ilk enflasyon raporu sunumu piyasa aktörlerinden övgü alırken, parasal sıkılık ve fiyat istikrarı mesajları öne çıktı. Ağbal Ağbal faiz indirimini konuşmak için henüz erken olduğunu belirtti.

Ağbal "Parasal sıkılık uzun bir süre kararlılıkla sürdürülecek. Gerekirse ilave sıkılaşma yapacağımızı son Para Politikası Kurulu'nda ifade ettik. Yüzde 5 hedefi için Para Politikası kurulu elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.