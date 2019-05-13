Dolar kuru çok hareketli bir haftanın ardından 6.25 TL'ye kadar yükseldikten sonra, 5.96 seviyesinden yeni haftaya başlıyor. Geçen hafta yoğun bir veri akışı olmamasına rağmen haber akışının güçlü olması dolar/TL cephesinde iki yönlü dalgalanmaya neden olmuştu.

13 Mayıs haftasına dolar 5.96, euro 6.70 ve sterlin 7.76 ile başlıyor. Brent petrol ise yeniden 70 doların üzerine çıktı.

Piyasalarda bu hafta cari denge, yıllık sanayi üretimi, enflasyon beklenti anketleri ve euro bölgesinden gelecek enflasyon dışında veri akışı bulunmuyor.

Öte yandan haber akışıyla ilgili takip edilen çok fazla dinamik var. Geçen hafta hatırlanacak olursa:

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının alevlenmesiyle bozulan piyasaların yanı sıra seçim sürecinin netleşmemesiyle bütçe üzerinde oluşan stres, TCMB rezervlerindeki soru işaretlerinin giderilmemesiyle dövizdeki yukarı yönlü hareket sürdü.

Merkez Bankası kademe kademe 6 lira üzerine çıkan ve 6.20 seviyesini aşan dolar/TL karşısında iki hamle birden yaptı. Repo ile fonlamanın bırakılması ve gecelik faize geçilerek örtülü olarak 150 baz puanlık artışın yanı sıra döviz cinsinden zorunlu karşılıkların azaltılmasıyla kurda hafif bir gevşeme sağlansa da kurdaki aşağı yönlü hareket sınırlı oldu.

Dolardaki düşüş Asya'da sığ piyasada kamu bankaları tarafından yapıldığı iddia edilen satışlarla arttı ve kur 6.05'e kadar sert düştü fakat iç piyasanın açılmasıyla yeniden 6.15'e doğru bir tırmanış görüldü.

Kurda en büyük etkiyi ise Türkiye'nin S-400 alımını yapmayacağını iddia eden Bild haberinin satın alınmasıyla geldi. Cumhurbaşkanlığı yetkilileri iddiayı yalanlasa ve S-400'ün bitmiş bir anlaşma olduğuun belirtse de kur 5.95 TL'ye kadar indi.

Bu gündem maddeleri yeni haftada da izleniyor. Dış dünyada ise ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri piyasaların radarında. Trump'ın 300 milyar dolarlık Çin ürününde vergiyi yüzde 10'dan 25'e çıkarması geçen hafta piyasaları negatif etkilemiş ancak görüşmelerin sürüyor olmasıyla bozulma sınırlı kalmıştı.

Öte yandan ABD ile İran arasında ısınan sular da jeopolitik riskler çerçevesinde takip ediliyor