Dolar kuru yükselişini sürdürüyor

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Doların küresel çapta değer kazanışı, ABD tahvillerindeki yükselişl ve enflasyon beklentisinin artmasıyla başlayan yükselişini kademeli olarak sürdürüyor.

Goldman Sachs ve Societe Generale yıl sonu ABD tahvil faizi beklentisini yüzde 2'nin üzerine çekerken dolar endeksi dün son 14 haftanın en yükseğine çıkarak 92 puanı aştı. Piyasalarda bu gelişmeler ışığında gelişen ülke kurlarında kayıplar derinleşirken Türk Lirası ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2.9 değer kaybıyla negatif ayrıştı.

8 Mart haftasına 7.50'li seviyelerde başlayan dolar/TL, 9 Mart sabahı 7.75 üzerinde işlem görüyor. Bir ara 290'a kadar CDS ise yeniden 330 üzerinde.

ABD 10 yıllıkları ve enflasyonun yanı sıra petrol fiyatlarının sert yükselmesi, Türkiye'deki cari açığın artması kuru olumsuz etkilerken gözler gelecek hafta yapacak TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararında.

Kurdaki hareket öncesi 100 bp civarında olan artırım beklentisi de yükseldi. TL'deki değer kaybı sonrası Goldman Sachs, beklentisini yüzde 20'ye çekti.