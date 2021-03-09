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Dolar kuru yükselişini sürdürüyor

Dolar, ABD tahvilleri kaynaklı yükselişini sürdürürken TL negatif ayrışarak cuma günkü kapanışlar itibarıyla yüzde 2.9'luk kayıp yaşayarak başı çekti. 7.50 TL'den 9 Mart sabahı 7.75 üzerine çıkan kur sonrası TCMB'nin gelecek hafta yapacağı toplantıda 100 baz puanlık artışı bazı yabancı kurumlar yukarı yönlü olarak revize etti

Dolar son dakika! Dolarda yükseliş sürüyor - 9 Mart dolar kuru
HABERTURK.COM

Doların küresel çapta değer kazanışı, ABD tahvillerindeki yükselişl ve enflasyon beklentisinin artmasıyla başlayan yükselişini kademeli olarak sürdürüyor.

Goldman Sachs ve Societe Generale yıl sonu ABD tahvil faizi beklentisini yüzde 2'nin üzerine çekerken dolar endeksi dün son 14 haftanın en yükseğine çıkarak 92 puanı aştı. Piyasalarda bu gelişmeler ışığında gelişen ülke kurlarında kayıplar derinleşirken Türk Lirası ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2.9 değer kaybıyla negatif ayrıştı.

8 Mart haftasına 7.50'li seviyelerde başlayan dolar/TL, 9 Mart sabahı 7.75 üzerinde işlem görüyor. Bir ara 290'a kadar CDS ise yeniden 330 üzerinde.

ABD 10 yıllıkları ve enflasyonun yanı sıra petrol fiyatlarının sert yükselmesi, Türkiye'deki cari açığın artması kuru olumsuz etkilerken gözler gelecek hafta yapacak TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararında.

Kurdaki hareket öncesi 100 bp civarında olan artırım beklentisi de yükseldi. TL'deki değer kaybı sonrası Goldman Sachs, beklentisini yüzde 20'ye çekti.

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