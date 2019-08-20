Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDövizDolar son dakika! Dolarda 'zorunlu' hareketlilik! 19 Ağustos dolar kuru

Dolar, zorunlu karşılık kararının ardından yükselişte

HABERTURK.COM

Dolar kuru risk iştahının Arjantin'de yaşananlara paralel olarak gerilemesiyle başlayan kademeli yükselişini sürdürüyor. Bayram öncesi 5.45 seviyesi altına inen dolar/TL, dün Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklar hamlesinin ardından sıkıştığı 5.45 - 5.60 aralığının dışına çıkarak 5.65'i aştı

dolar

Dolar kurunun dar banttaki hareketi dün Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklar hamlesiyle 5.45 - 5.60 arasındaki oynaklığın dışına çıktı.

Merkez Bankası dünkü açıklamasında Türk Lirası zorunlu karşılık (ZK) belirlemede "kredi büyümesi" kriteri getirdiğini açıkladı. 

Hatırlanacağı üzere Merkez Bankası'nın son PPK toplantısının ardından Başkan Murat Uysal, ZK enstrümanının daha etkin kullanılacağını belirtmişti.

TCMB'nin yeni uygulamasıyla kredi büyümesi yüzde 10 ile yüzde 20 arasında olan bankalar ZK oranlarında 1 yıldan kısa vadeler için indirim sağlayacak. Böylelikle kredi büyümesi TCMB tarafından belirlenen kriterleri sağlayan bankaya teşvik uygulanmış olacak. ZK oranlarında kriterleri sağlayamayan bankalar için ise eski oranlar geçerli olacak.

Piyasaya bu hamleyle 20 - 22 milyar TL civarında likidite sağlanması beklenirken uygulamadan kamu bankalarının olumlu etkileneceği bekleniyor zira Yeni uygulamayla kriterleri karşılayan bankalar TCMB'de tuttukları TL cinsi ZK'lar için aldıkları faiz/nemalarda artış sağlayacak. Kriterleri sağlamayan bankalar ise faiz/nemada düşüş yaşayacak.

Öte yandan, 2019 başından bu yana kamu önderliğindeki kredi büyümesinin cari denge üzerindeki baskıyı artırıp artırmatyacağı ve piyasalardaki güvenli liman arayışı nedeniyle dolar/TL 5.56 seviyesinden sert yükseldi ve 5.65 TL'yi aştı.

20 Ağustos sabahı dolar 5.6490 seviyesinde, euro 6.25 üzerinde. Spot altın fiyatı 1500 dolar altına inse de dolar/TL'de yaşanan yükseliş nedeniyle gram altın fiyatı 270 lira üzerinde.

Piyasalarda negatif fiyatlamaların yaşandığı geçen haftanın ardından yatırımcılar bu hafta Fed'in temmuz ayı toplantı tutanakları ile Powell'ın Jackson Hole kapsamındaki açıklamalarını takip edecek.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fed en az yüz baz puan faiz indirmeli" diyerek Powell üzerindeki baskısını sürdürüyor.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dolar son dakika! Dolar dalgalı seyrediyor! 19 Ağustos dolar kuru
DÖVİZ'Zorunlu karşılık' kararının ardından dolarda son ...
Son dakika! Dolar yeni güne 5.56 liradan başladı
DÖVİZDolar 'korkuyla' dalgalanıyor
Bankalar bugün açık mı? 15 Ağustos banka çalışma saatleri nelerdir?
DÖVİZBankalar bugün açık mı?
Dolar/TL bayram sonrası ilk gün 5.61'in üzerinde
DÖVİZDolarda dalgalanma
Dolar son dakika! Dolarda 'Arjantin' hareketliliği! 12 Ağustos dolar kuru - Haberler
DÖVİZDolar/TL'de "Arjantin" hareketliliği
Son dakika haberi: TL tüm dünyayı solladı
DÖVİZTL tüm dünyayı solladı
Dolar son dakika! Dolarda hareketlilik! 8 Ağustos dolar kuru - Haberler
DÖVİZDolar 5.45'in altını gördü
Dolar son dakika! Dolar 4 ayın en düşük seviyesinde! 7 Ağustos dolar kuru - Haberler
DÖVİZDolar 4 ayın en düşük seviyesinde
Dolar son dakika! Dolarda 'manipülasyon' dalgası! 6 Ağustos dolar kuru - Haberler
DÖVİZDolar/TL ticaret gerilimine rağmen düşüşte
Son dakika! TCMB, döviz karşılığı Türk Lirası Swap ihaleleri yapacak
DÖVİZTCMB'den swap işlemleriyle ilgili açıklama

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X