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        Haberler Bilgi Ekonomi Dolar ve Euro kaç TL? 19 Mart 2025 canlı TL/dolar ve euro kuru alış-satış fiyatları ne kadar, son durum nasıl?

        Dolar ve Euro kaç TL? 19 Mart 2025 canlı TL/dolar ve euro kuru alış-satış fiyatları ne kadar, son durum nasıl?

        Dolar ve Euro fiyatları Türkiye ve dünyada meydana gelen son dakika gelişmelerinden etkilenerek kur bazlı anlık olarak inişli-çıkışlı bir seyir gösteriyor. Yatırımcılar ve daha pek nedenle döviz bürolarına giderek alım yapmak isteyenler "dolar kaç TL, dolar-euro canlı alış-satış fiyatları ne kadar, son durum nasıl?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte 19 Mart 2025 canlı TL/dolar ve euro kuru alış-satış fiyatları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 10:57 Güncelleme: 19.03.2025 - 11:01
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        1

        Güncel döviz fiyatları dünya ekonomisini takip etmek adına oldukça önemli. Ülkemizde ve dünyada doların ve euronun para birimleri karşılığında yükselip düşmesi ekonomide birçok noktayı etkiliyor. Yatırım yapanların ve yurt dışı bağlantısı olanların yakından takip ettiği döviz kuru değişken bir grafik çiziyor. Peki, Dolar kaç TL, Euro kaç TL, Dolar ve Euro ne kadar oldu? İşte canlı döviz kuru…

        2

        DOLAR NE KADAR, KAÇ TL? 19 MART 2025

        Alış: 36,6924 ₺

        Satış: 36,7034 ₺

        CANLI DOLAR KURU İÇİN TIKLAYINIZ

        EURO NE KADAR, KAÇ TL? 19 MART 2025

        Alış: 40,1774 ₺

        Satış: 40,2609 ₺

        CANLI EURO KURU İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.998,17

        Satış: 3.998,63

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.044,1100

        Satış: 3.044,7900

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.341,8500

        Satış: 6.481,5100

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