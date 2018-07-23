Geçtiğimiz haftayı 4.80 TL'nin hemen altında tamamlayan dolar kuru yeni haftaya düşüş eğilimi ile başladı. Ekonomi cephesinden gelecek mesajlar ile Merkez Bankası'nın yarın yapacağı faiz toplantısını izleyen dolar yeni haftanın ilk dakikalarını 4,7626 liradan geçti.

Dolar/TL Hollanda ile ilişkilerin normalleşmesi kararı ve Trump'ın ABD faiz artışlarına eleştirileriyle Cuma gününü hafta boyunca genel olarak üzerinde işlem gördüğü 4.80'in altında tamamlamıştı.

Bankacılar Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın katıldığı G20 toplantısının, küresel ticaret savaşı endişelerinin yakından izlenmeye devam edildiğini, ancak bu haftanın en önemli gelişmenin Merkez Bankası'nın faiz kararı olacağını belirttiler.

Reuters'ın Cuma günü yayımladığı ankete göre TCMB'nin Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, enflasyonda öngörülerinin de ötesinde bir bozulma gerçekleşmesi nedeniyle politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizini 100-125 baz puan artırması bekleniyor. Anadolu Ajansı2nın anketinde ise artış beklentisi 75 baz puan olarak gerçekleşti.

Ekonomistler enflasyonun yüzde 15'e ulaşması sonrası daha da yükselebileceği endişesi, ekonomi yönetiminin 'bağımsız Merkez Bankası' söylemlerinin hayata geçirilmesinin vereceği güven ve TL'deki birikimli kayıpların getirdiği enflasyonist baskı nedeniyle faiz artışı bekliyorlar.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ