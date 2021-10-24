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Dolar geçen hafta 9.27 lira civarında seyrederken Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan (PPK) beklentinin üzerinde bir şekilde 200 baz puanlık faiz indirimi geldi.

Merkez Bankası'nın yüzde 18'den yüzde 16'ya indirmesiyle, politika faizi yüzde 16.98'lik çekirdek enflasyonun bile altında kaldı.

Faiz indirim kararına kurun tepkisi çok sert oldu. Önce 9.50, ardından ise 9.66 liraya kadar yükseldi. Dolar geçen haftayı 9.60 lira civarında tamamladı.

SİYASİ GERİLİM ENDİŞESİ

Haftasonu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen 10 büyükelçinin istenmeyen kişi ilan edeceğini açıkladı. Henüz bu açıklama resmi bir karara dönüşmemiş olsa da siyasi gerilim ihtimali kur üzerinde yeni bir baskı yarattı.

Bu gelişmelerin ışığında gece saatlerinde düşük hacimli piyasada işlem görmeye başlayan dolar, 9.75 lirayla yeni tarihi zirvesini gördü.