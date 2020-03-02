Bir Çinli daha geliyor!

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Dünyayı saran koronavirüs salgınının yanında geçen hafta Suriye'de çatışmaların şiddetlenmesiyle dolar 6.25 lirayı aşmıştı.

Dolar/TL yeni haftaya da 6.2380'den başladı. Geçen hafta 6.90'ı aşan Euro/TL ise 6.8740'tan yeni haftaya başladı. Kurlardaki düşüşte Türkiye ile Rusya'nın gerilimi düşürmeye yönelik adımlar attığının düşünülmesi etkili oldu.

Geçen hafta ABD Merkez Bankası ( Fed) Başkanı Jerome Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeleri ve ekonomik görünüme etkilerini yakından izlediklerini belirterek, ekonomiyi desteklemeye yönelik uygun adımlar atacaklarını ifade etti.

GOLDMAN FED'DEN 75 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLİYOR

Bu açıklama Fed'den faiz indirimi beklentisini artırdı. Son olarak finans devi Goldman Sachs'ın analistleri Fed'den haziran ayına kadar 75 baz puanlık indirim beklediklerini bildirdi.

Normal zamanlarda Fed'in faiz indirimi yatırımcıların 'getiri' arayışıyla gelişmekte olan ülke varlıklarına yönelmesine yol açar. Ancak koronavirüsü özellikle son 1 aydır gelişmekte olan ülke varlıklarından kaçışa yol açıyor.

KORONAVİRÜS SALGINI TAKİP EDİLİYOR

Fed'den artan faiz indirimi beklentisinin gelişmekte olan ülkelere yarayıp yaramayacağı koronavirüs salgınının gidişatına bağlı olacak. Salgının kontrol altına alındığına dair haberler risk iştahını bir anda artırabilir ve TL dahil gelişmekte olan ülke para birimlerinin güçlenmesine yol açabilir.

Ancak koronavirüs salgınının yayılmaya devam etmesi durumunda yatırımcı ne kadar getirisi düşük olsa da 'güvenli liman' olarak gördüğü gelişmiş ülke varlıklarında kalmayı tercih edebilir.

Bunun yanında Türkiye'de ise Suriye'de tansiyonun düşüp düşmediğine bakılacak.