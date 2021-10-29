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Haberler Döviz Dolarda son durum! 29 Ekim dolar kuru - Haberler
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Dolar 9.60 bandında

Dolar/TL, yurt içi piyasaların kapalı olduğu güne yükselişle başlamasının ardından 9,60 bandında işlem görüyor. Dolar endeksi dün yüzde 0,6 düşmesinin ardından bugün yüzde 0,1 artışla 93,4 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1670 seviyelerinde seyrediyor.

Dolarda son durum! 29 Ekim dolar kuru - Haberler
AA

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 9,59 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün en düşük 9,4745 ve en yüksek 9,6310 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,48 üzerinde 9,5434 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,49 artışla 9,5906 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,51 değer kazancıyla 11,2045'den, sterlin/TL de yüzde 0,66 yükselişle 13,2369'dan satılıyor.

Dolar endeksi dün yüzde 0,6 düşmesinin ardından bugün yüzde 0,1 artışla 93,4 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1670 seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, tedarik zincirindeki bozulmaların etkilerinin bazı şirket bilançolarında görülmesinin risk iştahını azalttığını bildirdi.

Bugün yurt dışında Almanya ve Avro Bölgesi'nde büyüme ile Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, ABD'de ise kişisel gelirler ve kişisel harcamaların veri gündeminde öne çıktığını kaydetti.

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