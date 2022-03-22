Dolarda son durum

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Dolar/TL dün sakin bir seyir izleyerek 14.81'den başladığı günü 14.82'den kapatmıştı.

Dolar yeni güne ise 14.83 liradan başladı.

Geçen haftaki 25 baz puanlık faiz artırımının ardından Fed Başkanı Jerome Powell dün yaptığı açıklamada gerekirse faiz artırımlarının hızının artabileceğini belirtti. Bu konuşma 'şahin' olarak değerlendirilse de kur üzerinde büyük bir etkisi olmadı.

Piyasaların gözü ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi ve bir şekilde devam eden müzakerelere çevrilmiş durumda.