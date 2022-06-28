Dolarda son durum

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Dolar geçen cuma akşamı BDDK'nın ticari kredilere getirdiği yeni koşulların etkisiyle ardından sert bir düşüşle 17.36 liradan önce 16.49 liraya kadar gerilemişti.

Dün 16.11'i gören dolar/TL sert dalgalanmaların ardından günü 16.55 liradan kapatmıştı.

Dolar yeni güne 16.58, Euro ise 17.55 liradan başladı.

BDDK kararına göre halihazırda nakdi döviz varlığı 15 milyon TL üzeri olan şirketler ise bu varlığı aktifinin ya da satış hasılatının yüzde 10'unu aşması durumunda yeni nakdi TL ticari kredi kullanamayacak.

BDDK'nın bu kararı bir sıkılaşma adımı olarak kabul edildi.