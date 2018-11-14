Dolar/TL bu sabah uluslararası piyasalarda 5.48 seviyelerinde hareket ediyor. Hazine ihalelerinin yanı sıra küresel gelişmelerin de izlendiği dolar/TL dün bir ara 5.53 seviyesine atak yaktıktan sonra tekrar geriledi. Gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel hareket eden dolar/TL, güçlü dolar endeksi nedeniyle 5.5295'e kadar yükseldi. Hazine'nin finansman ihtiyacının azalması tahvil faizlerinde aşağı seyre neden oldu. Kur ihalenin ardından yönünü aşağı çevirdi.
DOLAR ENDEKSİ 16 AYIN ZİRVESİNE YAKIN
Dolar yatırımcıların Avrupa'daki siyasi belirsizlikler ve küresel ekonomik yavaşlama endişelerinin etkisiyle riskli varlıklardan kaçınmalarıyla güvenli liman akışlarından destek bularak başlıca para birimleri karşısında 16 ayın zirve seviyesinin hemen altında seyrediyor. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks dün 97.60'da işlem gördü.
HAZİNE TOPLAM 3.1 MİLYAR TL BORÇLANDI, FAİZ PİYASANIN ALTINDA
Hazine, bu hafta yapacağı altı ihaleden üçünü iptal etmesi ardından gerçekleştirdiği üç ihalede ROT dahil piyasadan 810 milyon TL, toplamda ise 3.1 milyar TL borçlanırken, iki yıllık gösterge tahvil faizi piyasanın oldukça altında oluştu. Hazine üç aylık borçlanma stratejisinde Kasım ayında toplam 21.8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 15.3 milyar TL'si piyasadan toplam 22.4 milyar TL'lik iç borçlanma yapılmasını planlıyordu.
EN DÜŞÜK SEVİYE GEÇEN HAFTA TEST EDİLDİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ( TCMB) TL faizini yüzde 24'e yükseltmesi, ABD-Türkiye ilişkilerinde iyimser seyir, İran
yaptırımlarından muafiyet ve atılan adımların da desteğiyle kur son üç ayda 7.24'ten 5.3025'e kadar geriledi. En düşük seviye ise geçen hafta test edildi.
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