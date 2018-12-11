Dün beklentilerin altında gelen 3. çeyrek büyüme verisi sonrasında 5.28 TL seviyesinden 5.30'a çıkan Dolar/TL yeni güne 5.3310 TL seviyesinden başladı. Piyasalar bu hafta Brexit konusunda gelişmeler ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 13 Aralık'ta yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına odaklandı.

Öte yandan yurt içinde bugün ödemeler dengesi rakamları belli olacak. Cari dengenin art arda üçüncü ayda da artış göstererek 2.5 milyar dolar civarı fazla vermesi bekleniyor. Cari işlemler hesabı, ağustosta 2 milyar 592 milyon dolar, eylülde 1 milyar 830 milyon dolar fazla verdi.

Ayrıca Hazine'nin 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvil ihalesi var.

BREXIT OYLAMASI ERTELENDİ

Avrupa Birliği'nin en üst yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı, İngiltere hükümetinin, diğer üye ülkelere danışmadan Avrupa Birliği'nden ayrılma kararından vazgeçme hakkına sahip olduğuna hükmederek Brexit karşıtı çevrelerin umudunu artırdı. Ancak Avrupa Komisyonu, İngiltere Başbakanı Theresa May ile sonuçlandırılan Brexit anlaşması için yeniden müzakereye girmeyeceklerini açıklarken May, Brexit için bugün parlamentoda yapılacak oylamayı erteledi.

MERKEZ'DEN FAİZ DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENMİYOR

TCMB'nin 13 Aralık'ta gerçekleştireceği yılın son PPK toplantısında politika faizini sabit tutması bekleniyor. Bir hafta vadeli repo faizi yüzde 24 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalarda geçen hafta açıklanan Kasım ayı enflasyon verileri ardından 13 Aralık'taki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı dahil "erken faiz indirimi" beklentisi fiyatlanmaya başlanmış ve bu fiyatlama küresel satış baskısıyla birleşerek birkaç işlem gününde TL'de ciddi bir değer kaybı yaratmıştı. Bu çerçevede dolar/TL geçen hafta 5.46 seviyesine kadar yükseldi ancak TCMB ve FİKKO açıklamalarının ardından bu beklenti fiyatlaması büyük ölçüde ortadan kalkmıştı.

TİCARET SAVAŞLARI İZLENİYOR

Kurda Türkiye'nin enerji ithalatçısı olması nedeniyle petrol fiyatlarının seyri yakından izlenirken, küresel piyasalarda ticaret savaşları da yakından takip ediliyor.

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