Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 784 milyon dolar azalarak 699 milyon dolar oldu. Portföy yatırımları 491 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 94 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 82 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.Yurtdışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 353 milyon dolar ve 25 milyon dolar net geri ödeme gerçekleşmişken, Genel Hükümet 2 milyar dolar yeni tahvil ihracı gerçekleştirdi. Diğer yatırımlarda 2 milyar 605 milyon dolar tutarında net çıkış gerçekleşti.

REZERVLER 1.71 MİLYAR DOLAR ARTTI



Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 745 milyon dolar net artış, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 515 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 1 milyar 383 milyon dolar ve 92 milyon dolar ı net geri ödeme gerçekleştirdi. Diğer sektörler 33 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ayda 1 milyar 713 milyon dolar rezerv artışı oldu.