Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı ‘Ödemeler dengesi İstatistikleri'ni açıkladı. Cari işlemler hesabı ekim ayında 2 milyar 770 milyon dolar fazla vererek 2.5milyar dolarlık beklentiyi aştı. Cari fazla ekim ayında aylık bazda rekor kırdı
AĞUSTOS VE EYLÜLDE DE FAZLA VERDİ
Cari işlemler hesabının ekimde 2.46 milyar dolar fazla vermesi bekleniyordu. Cari işlemler hesabı, ağustosta 2 milyar 592 milyon dolar, eylülde 1 milyar 830 milyon dolar fazla vermişti.
SEYEHAT KALEMİNDEN KAYNAKLANAN GELİRLER 501 MİLYON DOLAR ARTTI
Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın Ekim ayında 466 milyon dolar açık vermişken, bu ayda 6 milyar 167 milyon dolar fazla verdi. Cari işlemler hesabının fazla vermesinde, bir önceki yılın Ekim ayında 5 milyar 643 milyon dolar açık veren dış ticaret dengesinin bu yılın aynı ayında 799 milyon dolar fazla vermesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 447 milyon dolar artarak 3 milyar 28 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 501 milyon dolar artarak 2 milyar 648 milyon dolara yükseldi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 99 milyon dolar artarak 1 milyar 74 milyon dolar oldu. İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 168 milyon dolar azalarak 105 milyon dolara geriledi.
REZERVLER 1.71 MİLYAR DOLAR ARTTI
Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 745 milyon dolar net artış, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 515 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 1 milyar 383 milyon dolar ve 92 milyon dolar ı net geri ödeme gerçekleştirdi. Diğer sektörler 33 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ayda 1 milyar 713 milyon dolar rezerv artışı oldu.
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