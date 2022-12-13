Dolarda yatay seyir

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Dolar dün kısa süreliğine 18.65 liranın üzerini görmesinin ardından günü bu seviyenin altında tamamlamıştı.

Dolar bugün ise sabah saatlerinde düşük hacimli piyasada 18.60 liranın altını gördü. Ancak piyasa açılışının ardından yeniden 18.64 seviyesinin üzerine çıktı.

Piyasaların yarın itibarıyla gözü kulağı Fed'in faz kararında olacak.Bugün itibarıyla piyasalar Fed'den yüzde 75 ihtimalle 50 baz puanlık bir artırım gelmesini fiyatlıyor.

Fed'in faiz kararı kadar çarşamba günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın karar sonrası yapacağı açıklamalar da dikkatle takip edilecek. Powell'ın konuşmasında 2023'ün ilk çeyreğinde Fed'in faiz artırımlarına ne hızda devam edeceğine yönelik ipuçları aranacak. Analistler özellikle enflasyona dair verilecek mesajların piyasaların seyrini belirleyebileceğini ifade ediyor.