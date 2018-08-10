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Dolar/TL kurunda yeni rekor: 5,4487

ABD basınında, Washington yönetiminin geçen hafta içinde yaptırım uygulama kararının ardından Türkiye'den giden heyetin yaptığı temaslardan olumlu sonuç çıkmadığını öne sürmesinin ardından Dolar/TL kuru rekor tazeledi. Türk Lirası'nın Amerikan Doları karşısındaki günlük değer kaybı yüzde 3'e yaklaştı.

10.08.2018 - 07:58 | Güncelleme:
- AFP

Türk Lirası, Amerikan Dolarına karşı düşüşünü sürdürmeye devam ediyor. Çarşamba akşam saatlerinde tarihi zirvesini tazeleyen Dolar/TL kuru, Perşembe günü yükselişini sürdürerek 5,4487 ile rekorunu tazeledi.

Türk lirasının dolar karşısındaki günlük kaybı yüzde 3'e yaklaştı.

Kurdaki bu yükseliş, Türkiye'den ABD'ye giden heyetin görüşmeleriyle ilgili gelen haber akışının ardından yaşandı.

ABD basını görüşmelerde ilerleme kaydedilmediğini ve bir sonuç çıkmadığını öne sürdü.

Wall Street Journal gazetesi, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde Trump yönetiminin başka Türk hükümet yetkililerine yaptırım getirmek dahil bazı yeni adımlar atacağını iddia etti.

Bir gün içinde yüzde 6,7 düştü

Böylece Türk Lirası'nın Amerikan Doları karşısında yılın başından beri değer kaybı yüzde 40'ı buldu.

Bu haftanın başında bir gün içinde Türk Lirası'nın değer kaybı yüzde 6,7'ye ulaşmıştı. Bazı analistler 6 Ağustos 2018 tarihi için 'Kara Pazartesi' diyor.

Türk Lirası cinsinden varlıklarda yaşanan satış dalgası, Türkiye'de ev hapsinde bulunan Pastör Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması sebebiyle geçen hafta ABD'nin iki Türk bakana yaptırım uygulama kararıyla hızlanmıştı.

Euro/TL kurunda da 6,3221 ile rekor kırıldı.

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