Dolgudan sonra yemek yenir mi, sağlığa zararı var mı?

Bu yazımızda, Dolgudan sonra yemek yemek zararlı mı? Sorusuna yanıt vererek hangi durumlarda yemek yemenin risk taşıdığı hakkında bilgiler verdik. İşte Dolgudan sonra dikkat edilmesi gereken durumlar…

Diş dolgusu, dişin sağlığını yeniden kazandırmak amacıyla uygulanan önemli bir diş tedavisi yöntemidir. Dolgu işleminin ardından hemen yemek yemek, dişin iyileşme sürecini olumsuz etkileyebilir. Yemek yerken farkında olmadan dişe zarar verebilir" yerine "Yemek yerken, uyuşukluk nedeniyle dişe zarar verilmesi riski vardır. Bu sebepten dolayı, diş dolgusu işleminin ardından ne zaman yemek yenilebileceği, dişin sağlıklı bir şekilde iyileşmesi için büyük önem taşır. Dolgu işlemi sonrasında yemek yemenin doğru zamanlamasına ilişkin bilgilere yazımızda yer verdik. İşte, Dolgudan sonra yemek yenir mi? Sorusunun yanıtına ilişkin tüm merak edilenler…

DİŞ DOLGUSU NEDİR?

Diş dolgusu, hasar görmüş ya da çürük dişlerinin içine uygulanan bir tedavi yöntemidir. Diş hekimleri, dolgu işleminde dişin çürümüş kısmını temizledikten sonra dolgu maddesini yerleştirir. Diş dolgusu materyalleri çeşitleri arasında; kompozit reçine, seramik, altın ve amalgam seçenekler bulunur. İşlemde hangi materyalin kullanılacağı dişin büyüklüğü, konumu ve estetik gereksinimlerine göre belirlenir.

Genellikle lokal anestezi altında yapılan diş dolgusu işleminin ardından hafif bir ağrı ve hassasiyet yaşanabilir. Fakat, dolgu işleminden sonra nasıl bir beslenme düzeni izleneceği, iyileşme süreci açısından son derece önemlidir.

DOLGUDAN SONRA YEMEK YENİR Mİ?

Diş dolgusu işleminin ardından yemek yeme konusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Diş dolgusunun yapıldığı bölge genelde anestezi etkisi altında olduğu için, işlemin ardından ilk saatlerde ağızda uyuşukluk hissi devam edebilir. Bu durumda, ağız hissiz olduğu saatlerde yemek yemek önerilmez; çünkü soğuk ya da sıcak yiyecekler, diş etlerine ve dolguya zarar verebilir. Dolgu işleminden sonra, özellikle kompozit dolgularda, en az 1 ya da 2 saat beklemek ağzın duyusal fonksiyonlarının geri dönmesi açısından önemlidir. Öte yandan, dolgu işleminin üzerinden 24 saat geçtikten sonra normal yemek alışkanlıklarına dönmek genelde mümkündür. Fakat diş hekiminin önerilerine göre bu süre uzayabilir.