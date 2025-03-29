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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Dolmabahçe'de kırmızı kart çıktı! - Galatasaray Haberleri

        Dolmabahçe'de kırmızı kart çıktı!

        Galatasaray'da Przemyslaw Frankowski, Ernest Muçi'ye yaptığı faulun ardından sarı kart gördü. Yasin Kol, VAR'ın devreye girmesinin ardından sarı kartı iptal ederek Frankowski'ye kırmızı kart gösterdi. Galatasaray, 36. dakikada 10 kişi kaldı.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 29.03.2025 - 21:16 Güncelleme: 29.03.2025 - 21:45
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        Dolmabahçe'de kırmızı kart çıktı!
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılar 10 kişi kaldı.

        Müsabakanın 33. dakikasında ceza sahası dışı sol tarafında uzun atılan pasta Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski'nin, Ernest Muçi'ye yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi Yasin Kol, Frankowski'ye sarı kart gösterdi.

        Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Yasin Kol, son adam olduğu gerekçesiyle 36. dakikada Przemyslaw Frankowski'nin sarı kartını iptal edip, direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

        İşte o pozisyon:

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        MEIER DEĞERLENDİRDİ!

        Öte yandan Beşiktaş'ın derbiyi takip etmesi için getirdiği İsviçreli eski hakem Urs Meier, Yasin Kol'un ilk yarıdaki performansını ve verilen kırmızı kartı değerlendirdi.

        Meier, "Hakemin ilk yarıdaki performansı genel olarak iyiydi. Hakem, Frankowski’ye kırmızı kartı VAR daveti olmadan göstermeliydi." ifadelerini kullandı.

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