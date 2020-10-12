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Son 3 yıldır İstanbul'da artan dolu yağışları, araç sahipleri için büyük tedirginlik yaratmaya başladı. 29 Eylül 2020 tarihinde birkaç dakika süren dolu yağışı sonrasında İstanbul'un özellikle Anadolu Yakası'nda 10 bini kaskolu, 20 bini de kaskosuz olmak üzere 30 bin araç hasar gördü, ortalama 150 milyon TL'lik zarar ortaya çıktı.

Bu kapsamda işbirliğine gittiklerini açıklayan Magdeburger Sigorta ve RS Servis, doluya özel ilk poliçeye sunmaya başladıklarını duyurdu.

Doluya karşı battaniye ile değil, poliçe ile korunabileceğini söyleyen RS Servis CEO'su Ünal Ünaldı, "29 Eylül'deki dolu sonrasında, dolu yağışının kasko hasarsızlığını bozmaması gerektiğinin önemini tekrar görmüş olduk. Magdeburger Sigorta ile yaklaşık 1 yıl önce çalışmalarını başlattığımız ve şimdi duyurduğumuz işbirliği kapsamında, tek başına doluya özel ilk poliçeyi ortaya çıkardık" dedi.

İstanbul'da kaskolu araç oranının yüzde 33 olduğunu söyleyen Ünaldı, "Kasko maliyeti yüksek gelen ve yaptırmayan araç sahipleri, bu poliçe ile ortalama 200 TL gibi bir rakamla araçlarını dolu yağışına karşı güvence altına alacak" ifadelerini kullandı.