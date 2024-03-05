Domates çorbası tarifi: Sütsüz, kremalı ve salçalı domates çorbası tarifleri Domates çorbası, hem besleyici hem de lezzetli bir seçenek sunarak soğuk kış günlerinde içimizi ısıtan, yaz aylarında ise hafif bir öğün olarak tercih edilen klasik bir çorbadır. Sütsüz, kremalı, közlenmiş ve salçalı olmak üzere farklı versiyonları ile her damak zevkine uygun bir tarz sunar.

Habertürk Giriş: 05.03.2024 - 13:46 Güncelleme: 05.03.2024 - 13:46 facebook

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