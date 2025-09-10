Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Domenico Tedesco: Fenerbahçe'nin teklifinde farklı hissettim - Fenerbahçe Haberleri

        Domenico Tedesco: Fenerbahçe'nin teklifinde farklı hissettim

        Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, İstanbul'a gelişinin ardından açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 10.09.2025 - 00:37 Güncelleme: 10.09.2025 - 00:44
        "Fenerbahçe'nin teklifinde farklı hissettim"
        Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco oldu. İtalyan çalıştırıcı, ilk açıklamasını kulüp televizyonuna yaptı.

        "ÇOK GURURLU VE MUTLUYUM"

        İlk olarak duygu ve düşüncelerini paylaşan Domenico Tedesco, "Öncelikle çok gururlu ve mutluyum burada olduğum için. Atmosfer gerçekten harika. Geldiğimde zaten burada çalışanların yarısı beni bekliyordu ki bu benim için etkileyici. Burada olan geleneği ve tutkuyu hissedebiliyorsunuz. Dolayısıyla hoşuma giden konu olarak bunu söyleyebilirim." dedi.

        "HER TURNUVADA MAKSİMUMU HEDEFLİYORUZ"

        Hedeflerle ilgiliyse Tedesco, "Öncelikli hedefimiz her turnuvada maksimumu hedefliyoruz. Tüm kulvarlarda maksimumu elde etmek için buradayız ama bunu yapmak için de ilk andan itibaren çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı yürütmeliyiz. Çok iyi çalışmalıyız bu turnuvalarda hedeflerimize ulaşabilmek için. Lig hedefimiz var, Avrupa kupalarındaki hedeflerimiz var. Maç maç bakmamız gerekiyor ama istediğimiz şey maksimumu elde etmek oynadığımız her kulvarda ki kolay da olmayacaktır." açıklamasında bulundu.

        "F.BAHÇE'NİN TEKLİFİNİ DUYDUĞUMDA FARKLI HİSSETTİM"

        Fenerbahçe tercihini nasıl yaptığını ise Domenico Tedesco, "Tahmin edersiniz ki şubat ayından beri telefonum birkaç kez çalmıştı. Avrupa'nın üst düzey 5 büyük liginden; İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya gibi liglerinden telefonum çalmıştı ama hiçbir zaman beni yakalayan o şeyi hissetmemiştim. Ama Fenerbahçe'den gelen teklifi duyduğumda tamamen farklı hissettim. Çok iyi bir etki bıraktı bende. Çok iyi hisler uyandırdı. Her şeyden önce Almanya'da çok fazla Fenerbahçe taraftarı var. Aynı zamanda benim de Fenerbahçe taraftarı olan çok fazla arkadaşım var. Dolayısıyla bu duyguyu biliyorum. Ve ben de kariyerimde bu duyguyu istiyordum çünkü böyle kulüplerde çalışmaktan her zaman çok keyif aldım. Bu kadar büyük ve taraftarların insanlar üzerinde bu kadar büyük etkisi olan kulüplerde çalışmaktan her zaman çok keyif aldım." sözleriyle anlattı

        CHRISTOPH DAUM AÇIKLAMASI

        Fenerbahçe'deile önemli başarılara imza atan ve Türk futbolunda iz bırakmayı başaran Alman çalıştırıcı Christoph Daum'la ilgiliyse Domenico Tedesco, "Kendisiyle ilgili çok güzel anılarım var. Kendisi Stuttgart'ı çalıştırdı ve şampiyon da yaptı. Stuttgart da zaten benim takımım. 10 yıl boyunca akademisinde çalıştım. Şöyle de bir anım var, babam beni Stuttgart'ın antrenmanına götürmüştü ve teknik direktör Christoph Daum da orada oyunculara bazı şeyler gösteriyordu. Buraya geldi daha sonra ve iki kere şampiyon oldu. Kendisi her şeyden önce büyük bir insan ve büyük bir teknik direktördü." değerlendirmesinde bulundu.

        "HER ŞEYDEN ÖNCE AİLE OLMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

        Son olarak taraftarlara mesajını ileten Domenico Tedesco, "Taraftarlarımızın teknik direktörü olmaktan dolayı çok gururluyum. Bizim maç maç hedeflerimize ulaşabilmemiz için herkese ihtiyacımız var. Her şeyden önce aile olmaya ihtiyacımız var; oyunculara, çalışanlara ve taraftarlarımızın da desteğine ihtiyacımız var. Burada olmaktan dolayı çok gururluyum ve Fenerbahçe'de bir sürü maç oynamak için sabırsızlanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

