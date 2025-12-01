Habertürk
        Domenico Tedesco: Kendi futbolumuzu oynayacağız

        Domenico Tedesco: Kendi futbolumuzu oynayacağız

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray ile karşılaşacakları maçtan önce açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 01.12.2025 - 19:18 Güncelleme: 01.12.2025 - 19:18
        "Kendi futbolumuzu oynayacağız"
        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

        İtalyan teknik adam, "Geçmiş yıllarda ben burada yoktum. Son günlerde bazı geçmiş derbileri izledik, daha iyi anlayabilmek adına. Umarım mutlu olan Fenerbahçe ailesi olur. En önemli şey bu bizim için." dedi.

        Tedesco, "Biz rakibimizi umursamıyoruz. Kendimize odaklanamıyoruz. Galatasaray, Stuttgart, Nice, Başakşehir fark etmez. Kendimize odaklanıyoruz. Birlik olmuş tek takım olarak hareket etmemiz önemli. Güçlü ve iyi bir yedek kulübemiz var. Maç bence ilk 60 dakika belirlenmeyecek, yedek kulübesi de önemli olacak. Kendi futbolumuzu oynayacağız. Taktiğin önemi yüzde 15-20 olacak, daha önemlisi enerji olacak." sözlerini sarf etti.

