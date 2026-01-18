Habertürk
        Domenico Tedesco tarih geçti: 61 yıl sonra ilk! - Fenerbahçe Haberleri

        Domenico Tedesco tarih geçti: 61 yıl sonra ilk!

        Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk 15 Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmeyerek, 61 yıl sonra sarı-lacivertli kulüp tarihinde bunu başaran üçüncü teknik direktör oldu.

        Giriş: 18.01.2026 - 23:47 Güncelleme: 18.01.2026 - 23:47
        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 61 yıl sonra bir ilki başardı.

        Domenico Tedesco, Fenerbahçe tarihinde Miroslav Kokotovic (1962/63) ve Oscar Hold (1964/65)'un ardından çıktığı ilk 15 Süper Lig maçını kaybetmeyen üçüncü teknik direktör oldu.

        Fenerbahçe, 1962/63 sezonunda ligi üçüncü bitirirken 1964/65'te ise şampiyon oldu.

