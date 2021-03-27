İngiltere, FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde San Marino'yu 5-0 mağlup ederken Everton'ın yıldızı Dominic Calvert-Lewin attığı 2 golle 3 puanı getiren isim oldu ancak geceye golleri değil, tekmeliği damga vurdu.

Tekmeliğinin ortasında bir şişkinlik bulunan İngiliz yıldızın görüntüsü sosyal medyada birçok yorumu beraberinde getirdi. Nokia'nın bir dönemin vazgeçilmez telefonu olan 3310 akıllara gelirken, Calvert-Lewin'ın tekmeliğine 3310 koyduğu şeklinde paylaşımlar yapıldı.

İngiliz futbolcu maçın ardından yaptığı paylaşımda "Merak edenler için tekmelik olarak bunu kullanıyorum" diyerek İngilizlerin ünlü bir bisküvisinin fotoğrafını kullandı. Nokia ise Calvert-Lewin'ın paylaşımına 3310'un fotoğrafını yollayarak "Bundan emin misin? Bize farklı bir şey gibi görünüyor" ifadeleriyle yanıt verdi.