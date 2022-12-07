Domuz gribine yakalananlar ne kadar süreyle bulaştırıcıdır?



Domuz gribine yakalanan hastalar, hastalığın belirtilerinin başlamasından bir gün öncesi ve 7 gün sonrasına kadar bulaştırıcıdır.



DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ



Domuz gribi, virüs bulaştıktan 18-72 saat arasında ortaya çıkar. Genellikle öksürük, 39 dereceye kadar çıkan ateş, baş ağrısı ve halsizlik domuz gribinin ilk belirtileri arasındadır. Boğaz ağrısı, kuru öksürük, burun akıntısı veya tıkanıklığı, kas ağrıları ve eklem ağrıları da belirtiler arasında yer alır. Klinik bulgulara bakılarak domuz gribi, mevsimsel gripten ayırt edilemez. Hastanın ateşi 1-2 saat içinde 38–40 dereceye çıkabilir. Eğer hastanın ateşi 3-4 günde düşmezse mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.