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        Haberler Gündem 3. Sayfa Domuz sandı, akrabasını öldürdü | Son dakika haberleri

        Domuz sandı, akrabasını öldürdü

        Adana'da çalılıklardan gelen sesi domuz zannederek ateş açan 20 yaşındaki Yusuf U., 59 yaşındaki Doğan Açıkgöz'ü öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 23:21 Güncelleme: 01.01.2025 - 23:21
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        Domuz sandı, akrabasını öldürdü
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        Adana'da av sırasında çalılıktan gelen sesi domuz zannederek ateş açtığı öne sürülen Yusuf U. (20), akrabası olan Doğan Açıkgöz'ü (59) vurarak, ölümüne neden oldu.

        Olay, yeni yılın ilk günü saat 09.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Küçükçınar Köyü'nde meydana geldi. Yusuf U. ve akrabası Doğan Açıkgöz, arkadaşlarıyla birlikte sabahın erken saatlerinde Küçük Çınar Köyü'ne domuz avlamaya gitti. Yaklaşık 3 saat boyunca avlanan grup, çeşitli yönlere dağıldıktan sonra bir süre keşif yaptı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Yusuf U., gruptakilerin keşif yaptığı sırada 30 metre uzaklıktaki çalılardan gelen sesi domuz zannederek av tüfeğiyle ateş açtı. Yusuf U., ateş ettiği yere bakmaya gittiğinde Doğan Açıkgöz'ü yere yığılmış vaziyette buldu. Olayı fark eden arkadaş gurubunun durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekibinin kontrolünde Açıkgöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Açıkgöz'ün cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada otopsisi yapıldıktan sonra yakınlarına teslim edilen Açıkgöz'ün cenazesi, son yolculuğuna uğurlandı. Gözaltına alınan Yusuf U.'nun sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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