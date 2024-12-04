Don Giovanni Operası AKM’de sahneleniyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin, geçtiğimiz sezon prömiyerini gerçekleştirdiği ve büyük ilgi gören Don Giovanni Operası, 11 Aralık 2024 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Avusturyalı müzik dehası, Wolfgang Amadeus Mozart’ın bestelediği, ilk kez 1787 yılında sahnelenen “Don Giovanni” operası, opera literatürünün başyapıtları arasında üst sıralarda kendine yer bulmuştur. Dahi librettist Lorenzo Da Ponte’nin kaleme aldığı librettosu ile kara komedi olarak nitelendirilebilen opera; insan doğasının en iyisinin ve en kötüsünün sergilendiği, ruhsal ve dünyevi arzuların, komedi ve trajedinin Mozart’ın dehası ile birleşmesinden doğmuştur.

Don Giovanni, çapkın, kural tanımaksızın özgürce yaşayan, efsanevi bir karakterdir. Kadınları baştan çıkarmakla ün yapmış, İspanyol bir asilzade olan Don Giovanni, kadınlara olan tutkusu nedeniyle onları etkilemeyi hayat amacı haline getirmiştir. Zenginliği ve gücü, onu eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmekten korur, ta ki bir gün çok ileri gidip sonunda kendi düşüşüne yol açan bir cinayete neden olana kadar…Don Giovanni’nin hedefindeki farklı sosyal statülerden kadınların ona karşı koyamaması sonucunda ortaya çıkan zincirleme sosyolojik krizler ve farklı karakterlerin, karşılaştıkları aynı durum karşısındaki psikolojik analizler, eserde belirgin bir şekilde öne çıkıyor. Aytaç Manizade’nin sahneye koyduğu eserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını İbrahim Yazıcı yönetiyor. Dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı Kemal Yiğitcan imzalı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosunu Volkan Akkoç yönetiyor, eserdeki hareket düzeni ise Alper Marangoz’a ait.