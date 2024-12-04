Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Don Giovanni Operası AKM’de sahneleniyor

        Don Giovanni Operası AKM’de sahneleniyor

        Efsanevi karakter Don Giovanni'nin, komedi, trajedi ve doğaüstü olaylar içeren maceraları bu sezon da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 14:31 Güncelleme: 04.12.2024 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Don Giovanni Operası AKM'de sahneleniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin, geçtiğimiz sezon prömiyerini gerçekleştirdiği ve büyük ilgi gören Don Giovanni Operası, 11 Aralık 2024 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

        Avusturyalı müzik dehası, Wolfgang Amadeus Mozart’ın bestelediği, ilk kez 1787 yılında sahnelenen “Don Giovanni” operası, opera literatürünün başyapıtları arasında üst sıralarda kendine yer bulmuştur. Dahi librettist Lorenzo Da Ponte’nin kaleme aldığı librettosu ile kara komedi olarak nitelendirilebilen opera; insan doğasının en iyisinin ve en kötüsünün sergilendiği, ruhsal ve dünyevi arzuların, komedi ve trajedinin Mozart’ın dehası ile birleşmesinden doğmuştur.

        Don Giovanni, çapkın, kural tanımaksızın özgürce yaşayan, efsanevi bir karakterdir. Kadınları baştan çıkarmakla ün yapmış, İspanyol bir asilzade olan Don Giovanni, kadınlara olan tutkusu nedeniyle onları etkilemeyi hayat amacı haline getirmiştir. Zenginliği ve gücü, onu eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmekten korur, ta ki bir gün çok ileri gidip sonunda kendi düşüşüne yol açan bir cinayete neden olana kadar…Don Giovanni’nin hedefindeki farklı sosyal statülerden kadınların ona karşı koyamaması sonucunda ortaya çıkan zincirleme sosyolojik krizler ve farklı karakterlerin, karşılaştıkları aynı durum karşısındaki psikolojik analizler, eserde belirgin bir şekilde öne çıkıyor. Aytaç Manizade’nin sahneye koyduğu eserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını İbrahim Yazıcı yönetiyor. Dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı Kemal Yiğitcan imzalı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosunu Volkan Akkoç yönetiyor, eserdeki hareket düzeni ise Alper Marangoz’a ait.

        Temsillerde Don Giovanni rolünde Caner Akgün, Zafer Erdaş; Leporello rolünde N.Işık Belen, Burak Bilgili; Donna Anna rolünde Gülbin Günay, Özgecan Gençer; Donna Elvira rolünde Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, Hande Soner Ürben; Don Ottavio rolünde Bülent Külekçi, Berk Dalkılıç; Zerlina rolünde Sevim Ateş, Aslı Ayan; Masetto rolünde Alp Köksal, Burak Kul; II Commendatore rolünde Umut Tingür dönüşümlü olarak sahnede olacaklar.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Don Giovanni Operası
        #AKM
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi!
        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!
        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Opera ve bale her yerde!
        Opera ve bale her yerde!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Suriye'de son durum nedir?
        Suriye'de son durum nedir?
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı