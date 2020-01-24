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HaberlerGündemDONACAĞIZ! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Karadeniz ve doğuda kar var - Haberler

Karadeniz ve doğuda kar var

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, orta ve doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi kar yağışının etkisi altında. Diğer bölgelerde ise güneşli bir hava hakim. Akdeniz Bölgesi'nde kuzeyden esecek kuvvetli rüzgarların etkili olacağı tahmin ediliyor

Hava durumu son dakika
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Sakarya, Bilecik, Sivas ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize, Artvin, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 4 derece azalacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Malatya, Elazığ, Adıyaman çevreleri ve Muğla’nın iç kesimlerinde kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Rize, Artvin, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Ülkemizin güney kesimlerinde beklenen kuvvetli kuzey yönlü rüzgarın, Batı Akdeniz (Antalya, Isparta, Burdur ile Mersin’in batı ilçeleri),Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Malatya, Elazığ, Adıyaman çevreleri ve Muğla’nın iç kesimlerinde kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, yerde kar örtüsünün olduğu yüksek kesimlerde kar savrulmasından dolayı görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, gece saatlerinde sisli ve puslu

İZMİR °C, 10°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 5°C
Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 6°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, -8°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 7°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

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