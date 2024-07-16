Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan Crooks saldırıdan önce neler yaptı?

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan Donald Trump'ın Cumartesi günü seçim mitinginde uğradığı silahlı saldırı dünya gündemine oturdu.

Saldırıda sağ kulağından yaralanan Trump'a yönelik suikast girişimini düzenleyen 20 yaşında Thomas Matthew Crooks olay yerinde öldürüldü. 20 yaşındaki Crooks'un Trump'a saldırmadan önceki 48 saatte Pittsburgh'un içinde ve çevresinde bir dizi yere gittiği öğrenildi.

Bir kolluk kuvveti yetkilisi CNN International'a yaptığı açıklamada, Crooks'un Cuma günü kendisinin de üyesi olduğu bir atış poligonuna gittiğini ve atış alıştırması yaptığını söyledi. Yetkili, ertesi sabah Crooks'un 1,5 metrelik bir merdiven ve bir silah dükkanından 50 mermi satın aldığını söyledi. REKLAM Daha sonra Crooks, Trump'ın Butler, Pensilvanya'daki mitingine akın eden binlerce kişiye katıldı. Yetkili, Crooks'un bagajında ​​taşıdığı bir vericiye bağlanan el yapımı bir patlayıcının bulunduğu arabasını miting alanının dışına park ettiğini söyledi. Crooks'un sonrasında yeni satın aldığı merdiveni yakındaki bir binaya tırmanmak için kullandığına ve Trump'a ateş açtığı düşünülüyor.

SUİKAST GİRİŞİMİNİN ARKASINDAKİ NEDEN ARAŞTIRILIYOR Suikast girişiminin arkasındaki neden araştırmaya devam edilirken, Crooks'un saldırıdan önceki hareketleri inceleniyor ve saldırıdan önceki eylemlerinin zaman çizelgesi oluşturulmaya çalışılıyor. Saldırıdan saatler sonra Crooks'un bu saldırıyı neden yaptığına dair araştırma yapan kolluk kuvvetleri, CNN'e yaptığı açıklamada hiçbir siyasi ya da ideolojik bir motivasyon bulamadıklarını söyledi. CNN'e konuşan kaynak, saldırının daha da yıkıcı olabileceğinin bir işareti olarak Crooks'un vücudunda uzaktan kumandalı bir patlatıcı bulunduğunu ve arabasının bagajında ​​tellerle alıcıya bağlanan metal bir patlayıcı kutusu bulunduğunu söyledi.