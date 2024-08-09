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        Haberler Dünya Donald Trump'a suikast girişimine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! | Dış Haberler

        Donald Trump'a suikast girişimine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!

        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan Donald Trump, 13 Temmuz günü Pensilvanya'da seçim mitinginde silahlı saldırıya uğramış, saldırıda sağ kulağından yaralanmıştı. Trump'a suikast girişiminin dakikalar öncesine ve sonrasına ait vücut kamerasıyla çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 11:50 Güncelleme: 09.08.2024 - 11:50
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        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
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        ABD'de 13 Temmuz'da eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin yayımlanan yeni videolarda, yerel bir polisin girişimden önce Gizli Servis'i uyardığını söylediği duyuluyor.

        Washington Post gazetesinin internet sayfasında, eski Başkan Trump'a suikast girişiminin dakikalar öncesine ve sonrasına ait vücut kamerasıyla çekilen videolar paylaşıldı.

        Söz konusu videolarda, yerel bir polisin, saldırgan Thomas Matthew Crooks'un ateş açmasının hemen ardından, saldırganın kullandığı alanın güvenliğinin sağlanması gerektiği konusunda Gizli Servis'i önceden uyardığını söylemesi dikkati çekti.

        Polis videoda, "Onlara oraya birilerini görevlendirmeleri gerektiğini söyledim. Bunu salı günü söyledim." ifadelerini kullandı.

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        Saldırgan Thomas Matthew Crooks
        Saldırgan Thomas Matthew Crooks

        Videoda, yerel bir polis memurunun "Neden çatıda değildik?" sorusu üzerine meslektaşının, "Gizli servis orada birilerini görevlendireceğini söylemişti." dediği duyuluyor.

        Başka bir videoda da yerel polis memurunun, saldırı olmadan saniyeler önce Crooks'un bulunduğu çatıya tırmanmaya çalıştığı ve saldırganı tespit etmesinin ardından geri indiği görüldü.

        Gizli Servis'ten söz konusu görüntülere ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

        TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

        Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

        Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

        Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim mitingi sırasında vurulmasının ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle 23 Temmuz'da istifa etmişti.

        Cheatle'dan sonra Vekil Direktör olan Roland Rowe, 30 Temmuz'da Senato komitesinde suikast girişimiyle ilgili ifade vermiş, Trump'a yapılan suikast girişiminin düzenlendiği çatının neden güvenli hale getirilmediğini "savunamayacağını" belirtmişti.

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        #Donald Trump
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