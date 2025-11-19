Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın Jeffrey Epstein daveti ortaya çıktı

Ivanka Trump'ın eşi Jared Kushner'ın 2013 yılında, kayınpederi Donald Trump ve o dönemde tecavüzden hüküm giymemiş yapımcı Harvey Weinstein'in de aralarında bulunduğu bir partiye, hapiste ölen milyarder pedofil Jeffrey Epstein'i de davet ettiği ortaya çıktı.

ABD'de Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi tarafından geçen hafta yayımlanan bir dizi belge arasında, reşit olmayan kızlara yönelik cinsel suçlardan hapis cezasına çarptırılmış olan Jeffrey Epstein'e gönderilen bir e-posta davetinin ekran görüntüsü de yer aldı. Bu ekran görüntüsü, gazetecilerin binlerce sayfalık belgeyi incelediği ve Kongre'nin, Donald Trump'ın "Epstein belgelerini yayınlayın" desteğiyle tüm Epstein dosyalarını yayınlamaya hazırlandığı sırada ortaya çıktı.

Ivanka Trump - Jared Kushner

Epstein ile bir zamanlar arkadaş olan Trump, Ekim 2007'de "ürkütücü" olduğu gerekçesiyle Epstein'in Mar-a-Lago adlı malikanesine girmesinin yasaklandığını iddia etti. Cuma günü ise basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, "Jeffrey Epstein ile aramızda uzun yıllar boyunca çok kötü bir ilişki oldu" demişti. Trump'ın damadı Kushner'ın, New York Observer adlı gazetenin sahibi olarak, Epstein'i 14 Mart 2013'te gazetenin 25'inci yıl dönümü kutlamasına e-posta yoluyla davet ettiği öğrenilirken, Epstein'in davete katılıp katılmadığı henüz bilinmiyor.

Kushner'ın eşi Ivanka Trump'la katıldığı partide, kayınpederi Donald Trump'ın yanı sıra oyuncular Blake Lively ve Katie Holmes; moda tasarımcısı Carolina Herrera ve Harvey Weinstein'in o zamanki moda tasarımcısı eşi Georgina Chapman da davetliler listesindeydi. Epstein, 2008 yılında Florida'da, küçük yaştaki bir çocuğu fuhuş için istismar etme ve fuhuşa aracılık etme suçlamasıyla suçlu bulunmuş ve tartışmalı bir anlaşma kapsamında 13 ay kamu hizmeti programına alınmıştı. Harvey Weinstein Kushner'ın davetli listesinde halihazırda hüküm giymiş ve daha sonrasında hüküm giyecek çok sayıda cinsel suçlu vardı. Yapımcı Harvey Weinstein'e yönelik tecavüz iddiaları 2017'de ortaya çıktı ve şu anda tecavüzden 16 yıllık hapis cezasını çekiyor. TV habercisi Matt Lauer, NBC News'in eski ve mevcut meslektaşları tarafından yapılan çok sayıda cinsel istismar ve taciz iddiası nedeniyle sözleşmesi feshedilen bir isim olarak davetliler arasındaydı. Eski New York Observer genel yayın yönetmeni Ken Kurson da davetli listesindeydi. 2021'de siber taciz suçlamasıyla yargılandıktan sonra Trump tarafından affedildi.