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        Haberler Dünya Donald Trump'tan İran-İsrail çatışmasına ilişkin iki farklı açıklama | Dış Haberler

        Donald Trump'tan İran-İsrail çatışmasına ilişkin iki farklı açıklama

        ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasında süren çatışmalara ilişkin iki farklı açıklamada bulundu. Trump, bir açıklamasında barışın sağlanacağını ifade ederken, bir diğer açıklamasında ise ABD'nin savaşa müdâhil olmasının mümkün olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 18:19 Güncelleme: 15.06.2025 - 18:30
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        Trump'tan iki farklı açıklama
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        ABD Başkanı Donald Trump, yakında İsrail ve İran arasında barış olacağını, şu anda birçok görüşme ve toplantı yapıldığını belirterek, “Çok şey yapıyorum ve hiçbir şey için takdir görmüyorum.” ifadesini kullandı.

        Trump, Truth Social sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

        “İran ve İsrail bir anlaşma yapmalı ve yapacaklar, tıpkı Hindistan ve Pakistan'ı anlaşmaya ikna ettiğim gibi.” ifadelerini kullanan Trump, kendisinin durdurduğunu savunduğu Sırbistan ile Kosova arasındaki savaş ihtimalini de örnek olarak gösterdi.

        Trump, ayrıca Mısır ve Etiyopya arasındaki gerginliğe kendisinin müdahil olması neticesinde barış geldiğini öne sürerek, “Aynı şekilde, İsrail ve İran arasında da yakında barış olacak. Şu anda birçok görüşme ve toplantı yapılıyor. Çok şey yapıyorum ve hiçbir şey için takdir görmüyorum, ama sorun değil, insanlar anlıyor.” ifadelerini paylaştı.

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        MÜDAHİL OLMAMIZ MÜMKÜN

        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran çatışmasına şu an ABD’nin müdahil olmadığını ancak bunun mümkün olduğunu söyledi.

        Trump, İsrail-İran çatışması hakkında ABC News’e açıklama yaptı.

        ABC News’ten Rachel Scott’a konuşan Trump, İsrail-İran çatışması için şu an ABD’nin müdahil olmadığını belirterek "Ancak müdahil olmamız mümkün." dedi.

        Trump, ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çatışmada arabulucu olmasına "açık" olduğunu vurgulayarak, "O hazır. Beni aradı. Uzun uzun konuştuk." ifadesini kullandı.

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