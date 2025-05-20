Donald Trump'tan muhabire: Git kendine gerçek bir iş bul
ABD Başkanı Donald Trump, kendisine soru soran bir basın mensubuyla ilginç bir diyalog yaşadı. Muhabirin nerede çalıştığını soran Trump aldığı cevap karşısında "Git kendine gerçek bir iş bul" dedi
Giriş: 20.05.2025 - 22:06 Güncelleme: 20.05.2025 - 22:06
ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere verdiği kısa röportajda ilginç bir diyaloğa imza attı.
Kendisine soru soran basın mensubuna nerede çalıştığını soran Trump, "Notus" cevabını alınca "Ne olduğunu bile bilmiyorum. Git kendine gerçek bir iş bul." dedi.
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