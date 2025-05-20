Donald Trump'tan muhabire: Git kendine gerçek bir iş bul ABD Başkanı Donald Trump, kendisine soru soran bir basın mensubuyla ilginç bir diyalog yaşadı. Muhabirin nerede çalıştığını soran Trump aldığı cevap karşısında "Git kendine gerçek bir iş bul" dedi

Habertürk Giriş: 20.05.2025 - 22:06 Güncelleme: 20.05.2025 - 22:06 facebook

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